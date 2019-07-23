發改委推新清算機制　旨在清除殭屍國企　改革個人破產制度

清理殭屍企業多為欠缺經營效率的企業，當相關企業數目不斷積累，將不利經濟發展。在過去數年，內地致力清理有關企業，更為經濟改革主要一環。國家發改委印發《加快完善市場主體退出制度改革方案》通知，推動問題金融機構壞賬的市場化清償，並研究在中國建立個人破產製度，推動國有「殭屍企業」破產退出。

評級機構標普發表報告，指出中國改進不可存續企業債務清償框架，表明要清除長期無償債能力的國有殭屍企業的決心，預期《方案》將規範中國的信貸體系，將資金導向盈利最高的企業，從而在經濟增長減速期間推動經濟增長。

個人破產制度在新方案下出現突破

《方案》通過簡化破產和重組流程，建立了更有效的清算機制。包括提高法院強制清算的權力，不鼓勵地方政府過多干預企業破產事務。 《方案》還建議降低清算成本，提高重組人員的專業素質。它還將構建多元化資產流轉平台，為市場主體退出過程中資產流轉和變現創造良好市場基礎。同時，標普指要多觀察新方案下實際清算的情況，以具體了解它如何提高債務清償的透明度和可預測性，以及它將在多大程度上加速中國的經濟復甦。

標普認為，《方案》強調企業在陷入財務困境時應及時進行完整精確的信息披露。這能幫助債權人和投資者更好地評估企業的真實情況。

另外，《方案》明確提出研究建立個人破產制度，因擔保等原因而承擔與生產經營活動相關的負債人可依法合理免責。標普認為這一制度將使小型民營企業受益。在新制度下，個人因擔保而承擔的與生產經營活動相關的負債可免責，但這可能會導致一些個人肆意舉債，因為他們會認為他們可逃脫為企業擔保貸款而承擔的償付責任。

標普指，這雖然與政府支持民企的政策相一致，但可能會在短期內引發道德風險。個人破產制度也同樣適用於一些符合條件的消費負債。不過，從長遠來看，隨著破產制度的健全，更加清晰的追償程序將有助於銀行收回資金。標普認為政府可能會出於維持金融系統穩定性的目的而優先支持部分問題銀行，在對具體銀行的評級過程中將把這一可能性納入考量。