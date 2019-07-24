【收市總結】恒指僅升57點　騰訊升幅收窄至近2%

撰文：鄭寶生
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港股午後升幅收窄，恒指收報28524點，上升57點；國指收報10858點，上升48點。成交額688億元。
市傳出售新巴城巴 新創建下跌1.2%
升幅減少最主要因為騰訊（0700）升幅收窄，該股收報365.6元，上近2%。
尾市傳出新創建（0659）有意出售新巴及城巴，但股價無反應，收報15.3元，下跌1.2%。
石鏡泉辭任執董及副社長，但仍繼續是專欄作家，經濟日報（0423）收報1.63元，上升0.6%。
平安證券續飆50.4% 美圖急回7.6%
平安證券集團（0231）繼續飆升，收報0.176元，上升50.4%。
京信通信（2342） 尾市進一步上揚，收報1.99元，上升11.8%。
中煙香港（6055）繼續炒上，收報23元，上升近7%。
ASM太平洋（0522）料今季收入按季回升，收報94.4元，上升5.8%。
昨日急升的美圖（1357）今日大幅回吐，收報2.42元，下跌7.6%。
潤地及舜宇升3.5% 吉利亦漲3.3%
其他股份方面，潤地（1109）收報35.15元，上升3.5%；舜宇（2382）收報93.4元，上升3.5%；吉利（0175）收報12.48元，上升3.3%；創科（0669）收報61.2元，上升2.9%；恒安（1044）收報60.6元，上升2.2%；長實集團（1113）收報62.1元，上升1.6%；新世界發展（0017）收報12.06元，下跌1.3%；聯通（0762）收報7.91元，下跌1.4%；中國生物製藥（1177）收報9.25元，下跌1.5%。
中國A股升幅收窄，上證收報2923點，上升23點；深證收報9266點，上升90點。
日股收21709點，上升88點。