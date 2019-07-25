調查：41%港人想移民　移民顧問稱6月查詢量　按月急增2倍

近期香港連串社會及政治事件，讓香港市民增強移民的打算。美聯移民顧問與美聯金融集團發布「2019年移民及投資意向調查」，顯示有41%受訪者有移民打算。同時，美聯移民顧問在5月反對《逃犯條例》修訂遊行開始前，收到的查詢量只有20多個，至6月查詢量已急增2倍至60多個，而在7月至今更升至80多個。

美聯移民顧問移民顧問總監黃秀穎表示，以往查詢移民的人士主要是40至50歲，可是近期20至30多歲的年輕人查詢量大幅增加至四成。除了考慮政治因素外，也會詢問移民國家的宜居情況，也有部分家長會詢問移民國家的醫療及教育福利。

另外，港人傾向「移民不移居」，選擇不立即放棄香港生活及事業，而是增加多個國籍以增加安全感。

49%受訪者計劃3年至10年內移民

調查中，有49%受訪者計劃在3年至10年內移民，10年或之後移民則有21%，1年至3年內、以及1年內分別有18%和9%，僅有3%受訪者打算即時移民。

受訪者最想移民的地區為亞洲（46%）、美洲（19%）、大洋洲（17%）、歐洲（16%）及其他（2%）。在移民方法方面，最多受訪者選擇投資海外房地產，佔比達58%，其後是投資指定移民項目或金融產品（18%）和經商（15%）。

黃秀穎（圖左）建議客人到葡萄牙及希臘等地投資，一線城市核心區的房地產項目。（鄺月婷攝）

建議到葡萄牙及希臘等地投資房地產

黃秀穎認為，調查反映港人對移民的認識不足，因為最多人渴望移民的亞洲地區，並沒有國家可以透過投資房地產來移民。公司會建議客人到葡萄牙及希臘等地投資一線城市核心區的房地產項目，因當地樓市有穩定升幅；而亞洲地區則建議馬來西亞、新加坡及台灣，不過馬來西亞的「第二家園計劃」只是申請長期居留身分，並非移民計劃；新加坡的投資移民門檻高，約需要2,000萬港元；台灣的工資水平則低於本港。

她又指，雖然移民查詢量急增，但只有一成是精英階層，移民熱門國家英國、美國、澳洲及加拿大傾向接受高端﹑高技術的申請者，而運輸及清潔工種在這些國家亦較為短缺。

是次調查是以電郵及網上問卷形式進行，調查機構是經絡按揭轉介，調查日期為7月22日至23日（即元朗襲擊事件後），訪問了近600人。