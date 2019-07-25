中美貿易衝擊中小企營商信心　營商指數跌至三年低位

香港生產力促進局公布2019年度第三季「渣打香港中小企領先營商指數」，調查結果，顯示本季的綜合營商指數較上季下跌7至39，屬三年以來低位，反映中小企的營商信心進一步動搖。渣打香港大中華區高級經濟師劉健恆表示，調查在6月進行，當時中美貿易戰爭拗大，新聞較負面，第三季度指數大幅下滑是意料之內。

是次調查於2019年6月期間進行，訪問了812間本港中小企。劉健恆指出，當時美國仍計劃對逾3,000億美元中國貨品加徵關稅，亦未知特朗普與習近平是否會進行會面，故影響中小企的營商信心。就國際貿易談判的發展趨勢，持悲觀看法的受訪中小企由上季的17%大升至今季的44%。

不過近期卻有多個好消息傳出，既有多間央行擬進行減息、中美兩國在G20峰會上達成協議、重啟貿易談判、暫時不加徵關稅，加上預料中方的正面態度和措施能推進中美會談，有助減少貿易緊張局勢所帶來的進一步下行風險。

不過，他認為談判是漫漫長路，另外現有懲罰性關稅仍然存在，全球經濟增長和通脹預期將持續疲弱，意味著香港經濟在末來幾季難以全面復甦。

劉健恆：中小企下半年投資意向依然偏弱

是次調查的綜合營商指數中的五個分項均全線下跌，其中只有「招聘意向」（50.6）維持正面水平；「投資意向」（43.6）、「營業狀況」（36.4）及「盈利表現」（34.8），分別跌6.1、9.2及7.5；而「環球經濟」則錄得較大跌幅，下跌14.4至12.1。劉健恆估計，下半年中小企的投資意向相對其他因素依然偏弱。

行業方面，「進出口及貿易批發業」，「零售業」及「製造業」三大行業分類指數同時下跌。然而，三大行業以外「資訊及通訊業」的分類指數跌幅卻相對輕微，較上季（58.4）僅下跌1.9至56.5。劉健恆指出，數據反映亦科技主導的範疇，如金融科技、電子商務、產業升級、智慧城市及大灣區發展在現今時代的重要性。

問到反修例示威有否影響營商指數，劉健恆相信，在調查中，指數下滑的原因絕大部分是來自中美貿易戰，認為數據未反映本土政治因素的影響。