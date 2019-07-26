【收市總結】恒指下跌196點　石藥回吐近2%

財經快訊
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港股午後跌幅再次擴大，恒指收報283987點，下跌196點；國指收報10853點，下跌77點。成交額678億元。

五谷磨房勁升14%　微盟重挫12.3%

百事入股五谷磨房（1837），收報2.03元，上升14%。

中國金茂（0817）則有中國平安（2318）和新華人壽（1336）入股，收報5.21元，上升7.6%。

但配股的微盟（2013）收報4.56元，下跌12.3%。

友邦再跌1.6%　新世界發展挫1.8%

其他股份方面，工行（1398）收報5.52元，下跌0.9%；金沙（1928）收報39.35元，下跌1.1%；潤地（1109）收報34.45元，下跌1.1%；瑞聲（2018）收報44.3元，下跌1.4%；神華（2018）收報44.3元，下跌1.4%；蒙牛（2319）收報32.2元，下跌1.5%；旺旺（0151）收報6.24元，下跌1.6%；友邦（1299）收報84.2元，下跌1.6%；新世界發展（0017）收報11.68元，下跌1.8%；石藥（1093）收報13.88元，下跌近2%。

中國A股尾市企穩，上證收報2944點，上升7點；深證收報9349點，上升4點。

日股收報21658點，下跌98點。

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