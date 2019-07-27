內地6月工業企業利潤按年下跌3.1%　上半年累跌2.4%

國家統計局今日公佈，6月規模以上工業企業利潤6,019.2億元﹙人民幣‧下同﹚，按年下降3.1%，5月時為增長1.1%。

今年首6個月，全國規模以上工業企業利潤總額2.984萬億元，按年下跌2.4%，跌幅比首5個月擴大0.1個百分點。

在41個工業大類行業中，26個行業利潤總額同比增加，15個行業減少。主要行業利潤情況如下：石油和天然氣開採業利潤總額同比增長17.8%，專用設備製造業增長16.6%，電氣機械和器材製造業增長13.0%，非金屬礦物製品業增長11.9%，電力、熱力生產和供應業增長11.5%，通用設備製造業增長5.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長3.1%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降53.6%，汽車製造業下降24.9%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降21.8%，化學原料和化學製品製造業下降13.8%，電腦、通信和其他電子設備製造業下降7.9%，煤炭開採和洗選業下降7.1%，農副食品加工業下降2.0%，紡織業下降0.1%。

首6個月，規模以上工業企業實現營業收入50.90萬億元，按年增長4.7%；發生營業成本42.92萬億元，增長5.0%；營業收入利潤率為5.86%，按年降低0.43個百分點。