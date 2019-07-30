新舊動能轉換　中國「三新」經濟佔GDP比重提升

中國國家統計局於周日（28日）發佈數據顯示，經初步核算，2018年中國全國新產業、新業態、新商業模式經濟增加值佔GDP的比重為16.1%，同比提高0.3個百分點；按現價計算的增速為12.2%，比同期GDP現價增速高2.5個百分點。專家認為，這體現了中國經濟新舊動能的轉換，中國經濟結構正在優化。

據《中央廣電總台》報道，「三新」經濟是新產業、新業態、新商業模式的簡稱， 據瞭解，「三新」經濟的範圍包括：現代農林牧漁業、先進製造業、新型能源活動、節能環保活動、互聯網與現代信息技術服務、現代技術服務與創新創業服務等。

而 「三新」經濟增加值是指一個國家（或地區）所有常住單位在一定時期內從事「三新」經濟生產活動的最終成果。

國家統計局發佈的數據顯示，經初步核算，2018年中國全國「三新」經濟增加值為145,369億元（人民幣‧下同），佔GDP的比重為16.1%，同比提高0.3個百分點；按現價計算的增速為12.2%，比同期GDP現價增速高2.5個百分點。

2019年5月5日，中國第二屆數字中國建設峰會展館在福州舉行。（視覺中國）

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才認為，「三新」經濟在GDP佔比提陞體現了中國經濟新舊動能正在轉換。

他說，「就是在新舊動能轉換的過程中，大家看到，傳統的那一套增長動力是明顯放緩了，過去我們靠要素的大量投入，效益是比較低的那麼現在呢，靠創新驅動，在全球包括中國，需求總體來看，是放緩的。投資需求消費需求，但是呢，我們要通過擴大研發的投入，通過經濟結構的優化，通過新動能的培育尋找新的經濟增長點。而這「三新」經濟恰恰就體現了我們未來經濟發展新的增長點」。

分產業來看，中國「三新」經濟第一、二、三產業增加值分別相當於GDP比重的0.7%、6.9%、8.5%。2018年，「三新」經濟第二產業發展較快，增加值現價增速達到15.1%，比上年提高3.2個百分點。徐洪才認為，照此趨勢下去，中國經濟發展的可持續性會增強，「因此大家會看到，未來誰的「三新」經濟佔的比重越來越大，增長速度超過平均增長速度，那麼我們（就會）朝著高質量方向發展。經濟的質量提陞老百姓會受益，中國經濟發展的可持續性就會增強。」