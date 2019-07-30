【收市總結】恒指僅升40點　海港城母企九倉置業升2.5%

撰文：鄭寶生
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港股午後升幅收窄，恒指收報28146點，上升40點；國指收報10818點，上升37點。成交額617億元。
平安證券（0231）收報0.171元，上升42.5%。
中糧肉食（1610）大升，收報3.01元，上升7.5%。
中煙香港（6055）又炒上，收報26.95元，上升7.4%。
新華保險上漲2.7% 中國人壽升1.5%
內險股升幅亦減弱，新華保險（1336）收報39.55元，上升2.7%；中國太保（2601）收報34.25元，上升2.7%；中國人壽（2628）收報20.45元，上升1.5%；中國太平（0966）收報22.2元，上升1.4%；財險（2238）收報8.31元，上升近1%；人保集團（1339）收報3.34元，上升0.9%。
電能下滑0.6% 新世界發展下跌1.2%
其他股份方面，九倉置業（1997）收報49.6元，上升2.5%；申洲（2313）收報113.5元，上升1.6%；潤地（1109）收報34.35元，上升1.2%；中國生物製藥（1177）收報9.58元，上升0.8%；騰訊（0700）收報373.2元，上升0.3%；電能（0006）收報57.1元，下跌0.6%；恒地（0012）收報41.05元，下跌1.1%；新世界發展（0017）收報11.12元，下跌1.2%。
中國A股全日靠穩，上證收報2952點，上升11點；深證收報9399點，上升44點。
日股收報21709點，上升92點。