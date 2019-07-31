【中午收市】8號風球前恒指跌313點　濠賭股亦受累下挫

撰文：鄭寶生
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天文台將會發出8號熱帶氣旋警告，港股早段裂口低開，恒指一度下跌超過400點，之後跌幅略為收窄。恒指中午收報27833點，下跌313點；國指收報10693點，下跌124點。成交額460億元。
美高梅插水3.6% 金沙跌近3%
受風暴影響，濠賭股下滑，美高梅（2282）收報12.98元，下跌3.6%；金沙（1928）收報37.65元，下跌近3%；永利（1128）收報17.88元，下跌2.8%；銀娛（0027）收報53.65元，下跌2.4%；澳博（0880）收報8.6元，下跌1.1%。
比亞迪電子彈上5.2% 中煙香港挫6.5%
手機設備股走勢分歧，比亞迪電子（0285）收報12.12元，上升5.2%；富智康（2038）收報1.08元，上升4.9%。不過瑞聲（2018）收報42.65元，下跌1.8%；丘鈦（1478）收報7.6元，下跌1.9%；通達集團（0698）收報0.57元，下跌3.4%。
中煙香港（6055）繼續大波動，收報25.2元，下跌6.5%。
太古A考驗90元支持 申洲勁跌4.1%
其他股份方面，新世界發展（0017）收報11.16元，上升0.4%；中國海外（0688）收報27.15元，下跌1.6%；吉利（0175）收報12.18元，下跌1.6%；友邦（1299）收報81.1元，下跌1.8%；長實集團（1113）收報59.85元，下跌2%；太古A（0019）收報90.6元，下跌2.3%；萬洲（0288）收報7.75元，下跌3.1%；申洲（2313）收報108.8元，下跌4.1%。
中國A股早段下滑，上證半日收報2936點，下跌15點；深證收報9347點，下跌51點。
日股半日收報21497點，下跌211點。