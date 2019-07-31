【收市總結】八號風球已掛港股提早收市　地產、濠賭股均跌

撰文：鄭寶生
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香港天文台已發出8號東北烈風或暴風信號，港股亦於下午1時55分停市。恒指收報27777點，下跌368點；國指收報10675點，下跌143點。成交額603億元。
太古A下滑3.2% 美高梅亦挫3.7%
地產收租股下挫，太古A（0019）收報89.7元，下跌3.2%；長實（1113）收報59.35元，下跌2.9%；希慎（0014）收報37.45元，下跌2.7%；會德豐（0020）收報49.6元，下跌2.4%；嘉里建設（0683）收報29.6元，下跌1.8%。
濠賭股亦受風暴影響，美高梅（2282）收報12.96元，下跌3.7%；永利（1128）收報17.86元，下跌2.9%；新濠（0200）收報19.32元，下跌1.8%；金沙（1928）收報38.1元，下跌1.8%；銀娛（0027）收報54元，下跌1.7%；澳博（0880）收報8.6元，下跌1.1%。
內房股捱沽 融創下跌3.6%
內房股亦下滑，融創（1918）收報35.8元，下跌3.6%；旭輝（0884）收報5.05元，下跌3.3%；中國海外（0688）收報26.9元，下跌2.5%；新城發展控股（1030）收報6.65元，下跌2.5%；萬科（2202）收報29.65元，下跌2.1%；碧桂園（2007）收報10.68元，下跌1.8%。
九倉置業靠穩 友邦跌至80.9元
其他股份方面，九倉置業（1997）收報49.7元，上升0.2%；瑞聲（2018）收報42.75元，下跌1.6%；吉利（0175）收報12.14元，下跌1.9%；友邦（1299）收報80.9元，下跌近2%；萬洲（0288）收報7.71元，下跌3.6%；申洲（2313）收報108.7元，下跌4.2%。