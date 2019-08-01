投資基金公會：未見本港有大規模撤資風險　冀社會風波盡快平息

本港反修例風波持續，香港投資基金公會行政總裁黃王慈明指出，根據數據，暫未見本港有大規模撤資風險，該會成員未有過分擔心，相信個別公司會按照市場數據作出評估。

香港投資基金公會副主席沈華稱，希望香港盡快平息社會風波，又指香港是包容性社會，相信政治因素不會維持很長時間。他續稱，幾十年來，其他國家一直未能取代香港作為國際金融中心的獨特作用，對香港有很大信心。

倡增加公眾對ESG了解

沈華表示，越來越多資產管理公司為了風險管理及提高回報而將ESG ( 環境，社會及管治 ) 納入投資流程，但其中一項挑戰為市場上的ESG定義，分類，評定方法及標準不一， 有些分別甚大。沈華建議，本港監管機構需與其他主要司法管轄區進行探討，製定更一致的標準。

黃王慈明補充，目前把ESG納入投資流程的普遍都是機構投資者，很多散戶對ESG的概念陌生，建議政府提供更多資源，提高大眾對ESG投資的認識及支持行業的能力建設。他又指，ESG在歐洲是主流，更多亞洲公司也開始納入ESG。

檢視對機構雲端儲架監管

沈華又指，香港的金融機構需共同努力參與ESG，以保持金融體系的穩健性及香港作為資產管理中心的競爭力。

該會又稱，建議監管機構全面檢討目前對機構使用「雲端儲存」的監管要求，制定既能配合科技發展，又能確保數據完整安全的方案。該會正與海外的基金公會合作，制訂一系列文件以推廣最佳執業做法，提升網絡衛生。