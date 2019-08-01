【收市總結】恒指下跌212點　中港地產股捱沽　友邦失守80元

美國聯儲局減息後美股下挫，港股亦都下跌，臨近尾市跌幅略為收窄。恒指收報27565點，下跌212點；國指收報10621點，下跌53點。成交擴大至800億元。
新地下挫4.1% 長實集團插3.6%
本地地產股下跌，新地（0016）收報121.7元，下跌4.1%；長實集團（1113）收報57.2元，下跌3.6%；太古A（0019）收報87.5元，下跌2.5%；九倉置業（1997）收報48.7元，下跌2%；希慎（0014）收報36.8元，下跌1.7%。
佳兆業重挫5.2% 富力亦下跌4.6%
人民銀行收緊高槓桿內房企業的融資監管，佳兆業（1638）收報3.11元，下跌5.2%；富力（2777）收報13.64元，下跌4.6%；新城發展（1030）收報6.4元，下跌3.8%；合景泰富（1813）收報7.09元，下跌3.7%；潤地（1109）收報32.7元，下跌3.1%；碧桂園（2007）收報10.38元，下跌2.8%；龍光（3380）收報11.68元，下跌2.3%。
人行指出要收緊高槓桿內房的融資監管，整個板塊今日普遍下挫。（中新社）
忠旺澄清後仍插14.2% 眾安在綫彈近12%
中國忠旺（1333）中午澄清，公司及控股股東並未收到美國法院的文件，收報3.44元，下跌14.2%。
眾安在綫（6060）中期虧轉盈，收報19.82元，上升近12%。
旺旺逆市揚1.1% 長建跌穿60元水平
其他股份方面，旺旺（0151）收報6.2元，上升1.1%；恒生（0011）收報184.8元，下跌1.1%；銀娛（0027）收報53.25元，下跌1.4%；友邦（1299）收報79.7元，下跌1.5%；中信（0267）收報10.22元，下跌1.7%；吉利（0175）收報11.92元，下跌1.8%；電能（0006）收報55.1元，下跌1.9%；長建（1038）收報58.95元，下跌3.1%。
中國A股全日受壓，上證收報2908點，下跌23點；深證收報9268點，下跌58點。
日股收報21540點，上升19點。