【中午收市】美國再加中國關稅　 恒指挫652點　手機、石油股下瀉

美國總統特朗普計劃9月向中國3,000億美元商品加徵10%進口關稅，環球股市大挫。恒指中午收報26913點，下跌652點；國指收報10331點，下跌289點。成交額644億元。
丘鈦大插近8% 富智康勁跌6.1%
手機設備股首當其衝，丘鈦（1478）收報6.81元，下跌近8%；比亞迪電子（0285）收報11.18元，下跌7.9%；富智康（2038）收報1.07元，下跌6.1%；瑞聲（2018）收報39.85元，下跌6%；舜宇（2382）收報85.9元，下跌6%；聯想集團（0992）收報5.83元，下跌5.7%；中興（0763）收報22.45元，下跌5.1%。
中海油挫4.4% 永利大跌6.7%
加稅消息令油價重挫7%，中海油（0883）收報12.26元，下跌4.4%；中石油（0857）收報4.04元，下跌3.1%；中石化（0386）收報4.91元，下跌2.8%。
濠賭股再度下挫，永利（1128）收報16.68元，下跌6.7%；美高梅（2282）收報12.34元，下跌5.8%；銀娛（0027）收報50.45元，下跌5.3%；金沙（1928）收報36.1元，下跌5.1%；新濠（0200）收報18.06元，下跌4.8%；澳博（0880）收報8.19元，下跌4.1%。
中期盈利大升近56%的Prada（1913，普拉達）收報25.6元，上升6.4%。
6月起股價反彈的騰訊今日亦要下滑，今早跌穿360元，中午收報359.2元，下跌2.9%。（資料圖片）
恒隆地產逆市升1.7% 創科跌近6%
其他股份方面，恒隆地產（0101）收報19.04元，上升1.7%；騰訊（0700）收報359.2元，下跌2.9%；中國海外（0688）收報25.65元，下跌3.4%；中國平安（2318）收報89.7元，下跌3.8%；吉利（0175）收報11.44元，下跌4%；申洲（2313）收報104.4元，下跌4.2%；萬洲（0288）收報7.29元，下跌4.5%；石藥（1093）收報12.88元，下跌5.3%；創科（0669）收報54.85元，下跌近6%。
中國A股下挫，上證半日收報2859點，下跌48點；深證收報9091點，下跌176點。
日股半日收報21031點，下跌509點。