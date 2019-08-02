7月住宅物業註冊量按年大跌21%　樓價仍企硬　專家咁解釋......

上月本港物業註冊處按年大跌近25%。土地註冊處公布7月送交予註冊的所有種類樓宇買賣合約共6,380份，按月增加2.7%，不過與去年7月相比，跌幅達24.6%，其中住宅物業跌幅亦超過21%。雖然住宅登記量按年大跌，但是樓價卻並無太大變化，中原CCL最新報188.76，與歷史高位190.48相距不遠。對於樓市出現量跌價不跌的情況，專家認為與市民置業的剛性需求，及業主並無出現恐慌性沽貨有關。

土地註冊處指出，期內樓宇買賣合約總值540億元，按年跌45.7%，按月則升0.3%。其中4,805份買賣合約為住宅物業，按月升3.8%，按年跌21.1%，涉及合約總值為441億元，按月跌2.8%，按年跌32.4%。

6月將軍澳新盤銷情理想

中原指出，7月份錄4,805宗住宅物業註冊量，涉及合約金額為440.7億元，按月下跌3.8%及2.8%。雖然金額為今年2月360.8億元後5個月新低，但登記數字連續兩個月企穩4,500宗及450億元附近，反映成交量未有大跌。

一手私人住宅方面，7月份錄1,779宗171.6億元，較6月份1,066 宗及148.5億元上升66.9%及15.6%。6月期間將軍澳有大型新盤開售，銷情理想，以致一手登記企穩1,500宗水平。7月份發展商推售多個上車新盤，相信8月登記數字會持續高企。

7月份最高登記宗數的新盤是將軍澳日出康城7B期Grand Montara，錄499宗及47.8億元。其次為元朗瑧頤，錄得186宗及9.7億元。第三為屯門御半山II期，錄185宗及11.6億元。

7月份最高登記宗數的新盤，為會德豐（0020）位於將軍澳日出康城7B期Grand Montara，錄499宗及47.8億元。（資料圖片）

新居屋超購凍結購買力 影響二手交投

二手私人住宅方面，7月份錄2,820宗及266.8億元，較6月份3,209宗及319.1億元下跌12.1%及16.4%，創今年2月2,278宗及177.2億元後5個月新低，反映受「逃犯條例」修法爭議，啟德商業地王撻定，新居屋超額認購凍結購買力，G20峰會等一連串事件影響下，二手交投明顯回軟。

大型屋苑方面，7月份嘉湖山莊錄36宗登記。沙田第一城25宗、美孚新邨22宗及太古城17宗。

黃良昇指出，7月二手登記量減少受「逃犯條例」修訂爭議等因素影響。（羅國輝攝）

料8月登記量將逾5000宗

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，7月份的樓宇買賣合約登記量微跌，與6月份居屋截止申請，加上逃犯條例爭議、啟德商業地王撻訂等一連串不明朗因素，以致二手交投明顯下跌。但發展商仍然推售新盤及貨尾單位，所以整體數字僅輕微回軟，未有大跌。

至於7月住宅物業登記量按月出現輕微下跌，而按年下跌21%，他指出與去年整體市況較旺，可是過往一年，受到中美貿易戰困擾，影響樓市交投。

對於未來登記量，他指出近期示威事件，導致市民減少睇樓，但始終要入市時仍會買樓，預料下月登記量逾5,000宗。

雖然登記量大減，但是近期樓價仍在高位徘徊。他指出近期香港屨次發生示威事件，不會對樓價帶來太大影響；始終業主並無出現恐慌情緒而急於沽貨，加上置業乃是市民剛性需求，就算2014年佔中事件，對樓價亦無太大影響。

反而最終要視乎中美貿易談判進展，若雙方出現拉倒情況，屆時樓價會面臨壓力，若是繼續進行談判，不排除樓價會繼續拉鋸。