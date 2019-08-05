美各界人士聯署公開信：對華政策損害美國利益

8月1日，美國方面聲稱將於9月1日開始對3,000億美元中國輸美商品加征10%的關稅。中美貿易戰走向再成焦點。

《人民日報》8月5日發文《美國對華政策走向極端損害自身利益》指出，近期以來，由美國前政要、學者、商界人士在《華盛頓郵報》發表的致總統特朗普（Donald Trump）及國會聯名公開信引起美國各界持續關注與討論，聯署這封公開信的人數不斷上升。

截至發稿時，聯署人數已從最初發表時的100名上昇至187名。這封以「中國不是敵人」為題的公開信首次發表於7月3日，對當前美國國內部分政治力量誇大所謂「中國威脅」、要求實施對抗性對華政策的論調進行了批評。

該公開信指出，將中國視為敵人並試圖讓中國同全球經濟脫鉤的做法，將損害美國的國際角色與聲譽，也會損害世界各國的經濟利益，美國不可能在不損害自身利益的情況下大幅減緩中國發展的步伐。該信還強調，所謂中國將取代美國成為全球領導者的恐懼被誇大了，中國參與並維護國際體系以及攜手各方應對氣候變化等全球問題至關重要。

該報道稱受訪的多名聯署者都強調：「美國對華政策走向極端損害自身利益，當前美國遠未出現所謂要求與中國對抗的共識。」