亞股尋底跌至近六月最低點　市場遭貿易戰全面衝擊

亞洲主要國家及地區的股市均出現大幅下跌，而未來隨着貿易戰影響加劇，安全資產將受到更多投資人的追捧。

日經指數收市報20720點，跌366點或1.7%，上證指數收市報2821點，跌1.6%，深成指數收市報8984點，跌1.66%，恒生指數收市報26151點，跌767點或2.9%。

據《路透》今日報道，受中美貿易戰急速升級和人民幣重挫影響，亞洲股市當天跌至近六個半月以來的最低點，不少投資人湧向日圓、國債以及黃金等避險資產，並且在全球其他地區的股市中也出現了同樣的情況。

報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump）本月1日對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵10%關稅的決定令金融市場大感震驚，隨後中方表示要對此採取反制行動，而受此影響，人民幣對美元的匯率已經破七，此舉可能會導致資本大量流出並且迫使大量金融機構採取避險措施。

此外，受美國聯儲局宣布降息、英國脫歐以及美歐貿易緊張局勢加劇影響，美元對歐元、英鎊、日圓等貨幣的匯率近期均出現了大幅下跌。

而另一方面，安全資產則受到投資人追捧，比如10年期美國公債和10年期德國公債的收益率因此跌至了史上最低點，而現貨黃金價格則漲至了每盎司1,451.61美元，接近高點每盎司1,452.60美元。