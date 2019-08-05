【收市總結】全港社運爆發　恒指重挫767點　新地大跌5.2%

環球股市大挫，加上本港今日罷工集會，政府仍不回應市民訴求，港股今早大挫之後全無反彈動力。恒指收報26151點，下跌767點；國指收報10081點，下跌266點。成交額995億元。
長實重創5.1% 希慎亦大插4.7%
本地地產收租股重挫，新地（0016）收報114.5元，下跌5.2%；長實集團（1113）收報53.3元，下跌5.1%；希慎（0014）收報34.7元，下跌4.7%；會德豐（0020）收報46元，下跌4.7%；九倉置業（1997）收報45.7元，下跌4.4%；新世界發展（0017）收報10.36元，下跌3.9%；長和（0001）收報69.65元，下跌3.2%；太古A（0019）收報83.35元，下跌3.2%。
恒指跌穿175元 中銀香港下滑3.4%
本地金融股亦下挫，大新金融（0440）收報33.05元，下跌4.3%；渣打（2888）收報62.3元，下跌3.9%；恒生（0011）收報174.9元，下跌3.6%；中銀香港（2388）收報28.1元，下跌3.4%；東亞（0023）收報21.3元，下跌2.7%。
騰訊險守340元 港鐵亦下挫3.4%
其他股份方面，騰訊（0700）收報340.6元，下跌4.3%；創科（0669）收報52.75元，下跌4%；中國海外（0688）收報24.9元，下跌3.9%；銀娛（0027）收報48.3元，下跌3.6%；瑞聲（2018）收報38.45元，下跌3.6%；港鐵（0066）收報48.4元，下跌3.4%；港交所（0388）收報247.8元，下跌3.3%；友邦（1299）收報75.6元，下跌3.3%；中國人壽（2628）收報18.88元，下跌3.2%；石藥（1093）收報12.52元，下跌3.1%。
中國A股亦下挫，上證收報2821點，下跌46點；深證收報8984點，下跌151點。
日股收報20720點，下跌366點。