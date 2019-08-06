【中午收市】港股中午跌幅收窄至184點　恒隆挫逾5%

港股今日又再次予投資者驚喜，先驚而後喜。受到中美雙方爭議，由貿易戰蔓延至貨幣戰，美股而大跌767點收市拖累，今早港股曾挫逾大跌753點，低見25397點。可是人民幣離岸價跌幅收窄，帶動港股跌幅逐步收窄至不足200點。

恒生指數中午收市報25966點，跌184點；國企指數失守1萬點，中午收市報9995點，跌85點，成交額為724億元。

地產股今日繼續受壓，恒隆地產（0101）跌5.5%，中午收市報18.04元，新世界發展（0017）跌3.1%，中午收市報10.04元，信和置業（0083）跌1.7%，中午收市報11.76元，長實集團（1113）跌1.1%，中午收市報52.7元。

中電及布九倉置業倒升

隨著中美雙方爭拗升級，對雙方關係較敏感的股份紛紛受壓，瑞聲科技（2018）跌3.6%，中午收市報37.05元，萬洲國際（0288）跌2.9%，中午收市報6.8元，舜宇光學（2382）跌2.7%，最新報79.95元。

金融股今日仍處於弱勢，昨早已公布中期業績的滙豐控股（0005），今早曾失守60元，中午收市報60.1元，跌1.5%，旗下的恒生銀行（0011）曾低見170.1元，其後由跌轉升，中午收市報176元，升0.6%。香港交易所（0388）曾低見238元，中午收市報245.4元，跌1%，渣打集團（2888）亦曾跌至60元邊緣，中午收市報61.15元，跌1.8%。

至於在中午後公布中期業績的中電控股（0002）及九龍倉置業（1997），兩者均拗腰倒升，前者中午收市報82.8元，升0.3%，後者中午收市報45.8元，升0.2%。

不過人民幣仍處於弱勢，不利中資航空股及內房股，其中中國國航（0753）跌3.2%，中午收市報6.57元。