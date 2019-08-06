【收市總結】港股全日跌175點　曾收復26000點　全日成交1226億元

港股投資者度過了感到高度緊張的一日。今早大市隨美股大跌767點，而低開678點，其後跌幅一度達到753點。不過人民幣離岸價從低位回升逾600點子，有助投資者重拾信心，帶動港股跌幅收窄，曾重上26000點水平，最終未能企穩此大關收市。

恒生指數收市報25976點，跌175點，連續5日低收；國企指數則收復1萬點，收市報10012點，跌69點，成交額為1,226億元。

恒隆全日跌逾5%

地產股今日仍處於弱勢，其中恒隆地產（0101）更是全日表現最差的藍籌股，收市報18.04元，跌5.5%，新世界發展（0017）跌4.4%，收市報9.9元，信和置業（0083）跌3%，最新報11.6元，長實集團（01113）跌1.2%，最新報52.62元，新鴻基地產（0016）跌1%，最新報113.4元。

手機設備股亦受沽壓，瑞聲科技（2018）跌2.1%，收市報37.65元，舜宇光學（2382）跌1.9%，收市報80.6元，通達集團（0698）跌2%，收市報0.49元，鴻騰（6088）曾跌穿3元，最新報3.05元。

油股今日同樣成為投資者沽售對象，中國石化（0386）跌1.5%，收市報4.72元，中國石油（0857）跌1.3%，收市報3.87元，不過中國海洋石油（0883）卻可以由跌轉升，收市報12.06元，升0.7%。

在中午已公布中期業績的中電控股（0002）無升跌，收市報82.55元；同樣已公布中期業績的九龍倉置業（1997）升0.3%，收市報45.85元。

具防守力的領展房產基金（0823）及港鐵公司（0066）均高收，兩者升幅逾1.4%，領展收市報92元，港鐵收市報49.1元。