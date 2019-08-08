樊綱：樓市限購是行政手段　「不讓買」是不正常

由中國地產機構「觀點」主辦的「2019博鰲房地產論壇」於8月6日至9日在海南舉行。中國經濟體制改革研究會副會長、國民經濟研究所所長樊綱出席併發表主旨演講。

樊綱表示，有人說「人們對住房的需求沒有了」，這其實是當下樓市調控的結果，並不是前提。人們對於住房的旺盛需求還有待釋放，主要表現在遷移性需求。隨著城市化進程的不斷加快，小城市的人口正在流向大城市，三線城市的人想去一﹑二線城市，大學生想留在大城市等等。

樊綱認為，限購本身不是市場經濟。現在的一些限制購房政策確實起到了限制炒房的作用，改變了需求背後的參數，如離婚等等。現在最令人擔心的是，政策已經演化到了限價，這就限制了市場供給本身。人們應當清楚，現在的各種限制都是行政手段，畢竟不是市場機製。現在很多地方把給樓市設置限制當成了正常的處理機製。但是，從市場經濟來看，「不讓買」是不正常的。

兼併重組屬鳳凰涅盤

對於中國當下一些規模較小、效益不好的房地產公司正在面臨兼併重組或倒閉。樊綱認為，這不一定是壞事，幾萬家房地產公司不會生下來就永遠活著，任何一個產業都需要一輪一輪的重組，需要優勝劣汰、需要有退出，兼併重組可以看做是鳳凰涅槃，原來投資建的東西在不斷地再生，應該是一件受歡迎的事。

回顧過去的行業發展，中國的房地產過去處在所謂「黃金時代」，在業界看來它是掙錢容易的時代。他表示，從經濟學的角度，黃金時代可能是一個泡沫時代，是一個不好的時代，它可能導致一系列的問題。