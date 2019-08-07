【收市總結】港股止跌惟尚未收復26000點　成交縮至800億元

港股連跌多日後，今日終於止跌，惟未能收復26000點之餘，交投亦不如上日活躍，全日成交額只有800億元。
恒生指數收市報25997點，升20點；國企指數收市報9993點，跌18點。
地產股仍未擺脫弱勢
公用股今日回升，中電控股（0002）收市報85.1元，升3.1%，電能實業（0006）升1%，收市報54.95元，旗下港燈（2638）升0.8%，收市報7.9元。
內房股亦回升，碧桂園（2007）升1.6%，收市報9.87元，中國海外（0688）升1.6%，收市報25.15元，中國恒大（3333）升1.4%，收市報19.64元。
地產股仍未擺脫弱勢，新鴻基地產（0016）收市報111.8元，跌1.4%，信和置業（0083）跌1.6%，收市報11.42元，新世界發展（0017）收市報9.63元，跌2.7%。長實集團（1113）則隨大市上揚，升1.4%，收市報53.4元。
地產股仍未擺脫弱勢
公用股今日回升，中電控股（0002）收市報85.1元，升3.1%，電能實業（0006）升1%，收市報54.95元，旗下港燈（2638）升0.8%，收市報7.9元。
內房股亦回升，碧桂園（2007）升1.6%，收市報9.87元，中國海外（0688）升1.6%，收市報25.15元，中國恒大（3333）升1.4%，收市報19.64元。
地產股仍未擺脫弱勢，新鴻基地產（0016）收市報111.8元，跌1.4%，信和置業（0083）跌1.6%，收市報11.42元，新世界發展（0017）收市報9.63元，跌2.7%。長實集團（1113）則隨大市上揚，升1.4%，收市報53.4元。
滙控啟動新一輪回購 仍要低收
金融股方面，連日處於弱勢的友邦保險（1299）今日反彈，收市報76.8元，升1.7%，香港交易所（0388）升0.7%，收市報246.6元。至於已啟動回購的滙豐控股（0005）卻逆市下跌，收市報60.2元，跌0.2%。
金價上揚帶動金股造好，招金礦業（1818）曾創一年新高，收市報9.89元，升8%，山東黃金（1787）升10.2%，並以全日高見17.7元收市。