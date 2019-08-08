中國7月外貿資料意外轉好　專家﹕外需前景仍疲弱

與6月相比，7月中國出口資料出現意外的增長，由6月的按年下滑轉為增長3.3%，進口降幅收窄至5.6%；貿易順差450.6億美元，擴大63.9%。

《華爾街日報》引述中國海關總署公佈的資料顯示，以美元計，7月份出口按年增長3.3%，進口按年下降5.6%。

6月出口則按年下降1.3%，進口按年下降7.3%，貿易順差509.8億美元。



與市場預期相比，7月份資料全面好於預期。此前經濟學家預計，7月份以美元計的出口或下降2.0%，進口下降9.0%。

7月中國進出口順差繼續擴大。（視覺中國）

首七個月貿易順差增近39%

以人民幣計算，7月份中國出口按年增長10.3%，進口按年增長0.4%，貿易順差人民幣3,102.6億元人民幣，擴大79%。此前6月份，以人民幣計，出口按年增長6.1%，進口按年下降0.4%，貿易順差人民幣3,451.8億元。



海關資料並顯示，今年前七個月，出口1.39萬億美元，按年增長0.6%；進口1.17萬億美元，下降4.5%；貿易順差2,256.9億美元，擴大38.7%。



海通證券宏觀分析師姜超認為，出口增速回升，但目前外需前景仍偏弱勢，7月美、歐PMI續降，日本PMI穩定在榮枯線下。

他指出7月中國對歐盟（6.5%）出口明顯改善、對美國（-6.5%）出口跌幅略有收窄，而對日本（-4.1%）出口增速轉負。新興經濟體中，對東盟（15.6%）、韓國（9.3%）、印度（7.0%）出口增速均有回升，而對香港（-15.7%）出口增速繼續回落。