電盈上半年少賺12%至1.63億元　中期息9.18分

電訊盈科（0008）公布截至今年6月底止中期業績，期內股東應佔溢利為1.63億元，按年減少12%，派中期息9.18分。

期內收入為168.59億元，按年跌11%，其中來自香港電訊（6823）收益為151.09億元，按年減少11%，Now TV業務收益為13.58億元，按年跌2%，免費電視業務收入為1.27億元，增加28%。OTT業務及企業方案業務，分別增加12%及持平，至4.41億元及17.17億元。

免費電視LBITDA增加9%

公司又指出，期內香港電訊業務EBITDA為57.33億元，增加2%，Now TV則錄得EBITDA增長3%至2.04億元，免費電視LBITDA增加9%至1.43億元，OTT業務LBITDA增加63%至2.35億元。

電盈指出，上半年免費電視業務LBITDA擴大，與ViuTV投資於購買及製作內容有關；又指出ViuTV會繼續致力為香港觀眾帶來更多優質劇集及生活資訊節目，並為上述投資發掘額外收益機遇。

料下半年香港經濟更不明朗

電訊盈科指出，環球經濟受到中美貿易糾紛升級及其他地緣政治因素衝擊，牽連所及，香港上半年的經濟增長步伐亦有所減慢。進入下半年，香港經濟更趨不明朗。

因此，電盈在為旗下穩健並多元化的業務尋求增長時，將會密切關注事態的發展，審慎而行