【收市總結】恒指由升轉跌近200點　26000關再失守　太古跌逾4%

港股全日由升轉跌，再次失守26000關。恒指收跌181點或0.69%，報25939點；國指收跌47點或0.48%，報9993點。大市成交685億元。

昨日公布業績的太古﹙0019﹚，半年基本溢利升四成，惟午後跌勢加劇，收挫4.1%，報81.8元，成表現最差藍籌股。另一邊廂，業績退倒但獲大行唱好的中移動﹙0941﹚則逆市升3.17%，報65.05元。

地產及收租股普遍積弱，九龍倉置業﹙1997﹚挫2.63%，報44.4元；恒隆地產﹙0101﹚跌1.84%，報18.1元；新鴻基﹙0016﹚跌1.83%，報112.1元；領展﹙0823﹚跌1.41%，報91.05元；信置﹙0083﹚跌1.21%，報11.42元；長實﹙1113﹚跌0.37%，報53.5元。

重磅股騰訊﹙0700﹚、友邦﹙1299﹚及中國平安﹙2318﹚分別跌1.17%、1.81%及1.18%，報338.4元、75.8元及87.45元。

異動股方面，美捷滙﹙1389﹚「以股代錢」購入紅酒庫存，股價大升61.7%，報0.11元；俄鋁﹙0486﹚中期少賺約四成，一度急瀉一成，午後跌勢收窄，收報3.26元，跌4.95%；中國鐵塔﹙0788﹚遭高盛下調目標價，跌逾2%，報1.91元。