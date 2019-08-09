【經濟轉差】銀公稱企業投資信心轉弱　料全年貸款增長僅低單位數

香港第二季經濟按年增長僅0.6%，按季更輕微倒退，加上示威活動頻仍，下半年經濟或面臨嚴峻考驗。銀行公會署理主席陳銘僑表示，多項不明朗因素困擾下，企業投資信心有所轉弱，預料全年本港銀行業貸款僅能以低單位數增長。

銀行公會署理主席陳銘僑料，全年本港銀行業貸款僅能以低單位數增長。﹙文顥宗攝﹚

本地銀行貸款質素未有轉差

陳銘僑指出，目前市場充斥中美貿易摩擦、外圍經濟轉弱等不明朗因素，下半年企業投資意欲可能繼續下降，預料全年本港銀行業貸款僅能以低單位數增長，但現時貸款質素並未轉差。他又指，近日港元匯價略為回落至7.84兌一美元水平，但主要是受美元轉強拖累，未有出現資金流出本港的迹象。

美國聯儲局於7月底宣布減息，為10年來首次。但陳銘僑估計，是次減息屬「買保險」性質，不意味美國進入減息周期，而日後美息走向將取決於中美貿易戰發展。他認為，基於聯繫匯率設計，港息不可能大幅偏離美息，但亦要視乎香港實際環境而定，相信香港銀行短期內無需要跟隨調整最優惠利率。

陳銘僑料，人民銀行更傾向令人民幣匯率雙向波動。﹙路透社﹚

料人行不容人民幣大幅貶值

此外，人民幣早前跌穿「7算」關口，美國商務部隨即於周一（5日）將中國列為匯率操縱國，陳銘僑形容此舉「出其不意」，但由於美國已對近乎所有中國貨加徵關稅，相信其象徵意義大於實際影響。

至於人民幣匯價走勢，他認為若人民幣繼續大幅貶值將引起不利影響，相信人民銀行不會容許，而更傾向令匯率雙向波動。他續稱，由於人民幣貸款於本港銀行業比重偏低，情況對香港金融市場影響不大。