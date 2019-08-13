【中午收市】港股半日跌480點　25500點已失守　地產及金融俱向下

撰文：張偉倫
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港股跌勢持續，與政治及社會僵局未有改善，及阿根廷政局前景不明朗，股市及匯市大跌。受到眾多不明朗因素困擾，大市低開288點後跌勢持續擴大至近500點。
恒生指數中午收市報25345點，跌479點；國企指數中午收市報9853點，跌144點，成交額為451.23億元。
國泰續向下 曾見1年新低
近期為市場人士焦點的國泰航空（0293），今早仍未止跌，更曾低見9.27元，為逾1年新低，中午收市報9.37元，跌4.4%。日前國泰遭到內地民航局發出風險警示。母公司太古（0019）今早低見75.45元，中午收市報75.8元，跌1.2%。至於太古地產（1972）升2.2%，中午收市報26.1元。
地產股今日仍處於弱勢，新鴻基地產（0016）跌穿110元，中午收市報108.5元，跌1.6%，恒基地產（0012）跌1.6%，中午收市報36.8元，長實集團（1113）跌1.4%，中午收市報51.9元。
濠賭股同樣成捱沽，金沙中國（1928）跌3.3%，中午收市報33.7元，銀河娛樂（0027）中午收市報45.6元，跌3.1%，澳博控股（0880）中午收市報7.14元，跌3.4%，永利澳門（1128）跌2.3%，中午收市報15.4元。
中銀半日跌逾4%
金融股方面，已連跌12日的中銀香港（2388）仍未止跌，中午收市報25.5元，跌4.1%，滙豐控股（0005）跌1.9%，中午收市報57.9元，渣打集團（2888）跌3%，中午收市報57.5元。恒生銀行（0011）跌2.5%，中午收市報166.2元，香港交易所（0388）跌2.3%，中午收市報234.2元。
醫藥股方面，中國生物製藥（1177）跌4.1%，中午收市報9.04元，石藥集團（1093）跌2.8%，中午收市報11.98元。