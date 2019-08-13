【收市總結】內憂加外患　港股續尋底全日跌543點　金股逆市彈

港股飽受內憂外患，致大跌逾500點收市。大市進一步尋底，與特首林鄭月娥今早出席行政會議前與記者見面後，香港政治局勢未見緩和，加上阿根廷政局不穩有關。

恒生指數收市報25281點，跌543點；國企指數收市報9846點，跌151點，成交額為842.99億元。

地產股仍處於弱勢

近日成為市場人士關注的國泰航空（0293），股價持續向下，收市報9.55元，跌2.6%。工銀國際發表報告，予「強烈沽售」，目標價為6元。母公司太古（0019）跌1.8%，收市報75.35元；太古地產（1972）則逆市高收，收市報26.15元，升2.3%。

地產股今日仍處於弱勢，遭大行唱淡的會德豐（0020）跌3%，收市報44.15元，長實集團（1113）收市報51.4元，跌2.4%，九龍倉置業（1997）跌0.8%，收市報44.35元，新鴻基地產（0016）跌1.8%，收市報108.3元，新世界發展（0017）跌1.6%，收市報9.22元。

收租股亦受壓，領展房產基金（0823）跌2.9%，收市報86.55元，在中午公布中期業績的希慎興業（0014）跌3.4%，收市報32.8元，置富產業信託（0778）跌2.6%，收市報9.25元。

地產股仍處於弱勢

近日成為市場人士關注的國泰航空（0293），股價持續向下，收市報9.55元，跌2.6%。工銀國際發表報告，予「強烈沽售」，目標價為6元。母公司太古（0019）跌1.8%，收市報75.35元；太古地產（1972）則逆市高收，收市報26.15元，升2.3%。

地產股今日仍處於弱勢，遭大行唱淡的會德豐（0020）跌3%，收市報44.15元，長實集團（1113）收市報51.4元，跌2.4%，九龍倉置業（1997）跌0.8%，收市報44.35元，新鴻基地產（0016）跌1.8%，收市報108.3元，新世界發展（0017）跌1.6%，收市報9.22元。

收租股亦受壓，領展房產基金（0823）跌2.9%，收市報86.55元，在中午公布中期業績的希慎興業（0014）跌3.4%，收市報32.8元，置富產業信託（0778）跌2.6%，收市報9.25元。

濠賭股全面下跌

公用股亦低收，地鐵公司（0066）跌3.9%，收市報45.95元，中電控股（0002）跌2%，收市報82.9元，港燈（2638）跌2.2%，收市報7.6元，香港電訊（6823）跌2.6%，收市報12.58元。

濠賭股為今日跌市重災區，銀河娛樂（0027）跌5.8%，收市報44.3元，金沙中國（1928）跌3.6%，收市報33.6元，美高梅中國（2282）跌4.3%，收市報11.2元。

金融股方面，中銀香港（2388）連跌13日，收市報25.55元，跌3.9%，滙豐控股（0005）跌2.3%，收市報57.7元，恒生銀行（0011）跌2.6%，收市報166.1元，香港交易所（0388）收市報234元，跌2.4%。

不過金股卻逆上揚，招金礦業（1818）升8%，收市報11.28元，山東黃金（1787）曾創新高，收市報19.8元，升12%，靈寶黃金（3330）升18.6%，收市報1.72元，SPDR金ETF（2840）升2.4%，收市報1,129元。