每百日圓兌港元突破7.45算　專家料續向上　籲到呢個價可出手

環球局勢紛亂不已，既有中美貿易關係緊張，香港政局陷入困局，加上阿根廷政權有可能易手，當地債券違約率急升。連串負面消息困擾下，市場避險情緒升溫，投資者再次將資金泊入具有避險功能的日圓。今日日圓兌每美元高見105.23，每百日圓兌港元升穿7.45算，高見7.4682，為去年3月下旬以來新高。 日圓轉強，對熱愛訪日的港人無疑是壞消息，未來日圓會否持續上揚？市民應在甚麼時候兌換日圓？

環球市場屢傳出負面消息，作為避險資產的日圓獲投資者追捧，年內日圓反覆上揚。近日升勢更加明顯，上月底時美元兌日圓為108.78，今日最強勢時，處於105.11，即不足半個月，日圓兌美元升值3.5%。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，中美貿易關係轉差、伊朗三度扣押外國運油輪，令中東局勢緊張、加上英國首相約翰遜表明，英國「無論如何」都將於10月31日脫離歐盟，市場憂慮會硬脫歐，均加劇市場避險情緒；而美國上月底開始了減息周期，市場估計美聯儲在9月18日的議息會議很大機會再減息，有助美日息差拉近，會利好日圓匯價。

溫灼培說，因中美貿易形勢似乎會進一步轉差，難以避免美國進一步加徵關稅，故他建議若日圓兌每美元至接近106水平，市民便應提早入手。若中美如期加徵關稅，不排除日圓邁向去年3月26日的高位104.55。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，美國將於9月1日起對餘下3000億美元的中國貨品徵收10%關稅，在估計中美貿易形勢將會轉差的前提下，建議市民提早買日圓。（張浩維攝）

預期未來全力更多減息 減低日圓息差壓力

華僑永亨銀行經濟師李若凡則認為，中美貿易戰，以及全球政治風險加劇，包括意大利、阿根廷、香港等地均有政治不確定性，市場擔心經濟前景較差，令避險情緒繼續高漲，避險資產如國債、美股、黃金最近都受追捧，同樣地，日圓作為避險貨幣，也有較多資金泊入。

李若凡續指全球央行連番減息，市場預期未來聯儲局會多次減息，美日息差進一步收窄，將推動日圓進一步向上，或邁向104.5水平。她稱如市民可趁美國經濟數據公布後，美金略為上升，屆時日圓或會短暫跌至106水平，便可「入定貨」。