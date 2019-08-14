《路透》：中國7月宏觀數據全線低迷　經濟下行壓力加速顯現

中國國家統計局發佈的資料顯示，中國7月工業同比增速降至近17年半新低，《路透》分析，有關數據進一步凸顯實體經濟有效需求的不足，經濟下行壓力加速顯現 。

報道指出，6月受汽車促銷帶來的消費高增長在7月被打回原形，不過剔除汽車後的社會消費品零售總額增速保持穩定，意味著未來消費仍將是穩經濟的中流砥柱。

就業情況仍屬穩定

儘管中國國家統計局解釋稱7月城鎮調查失業率的上升，主要源自大學生畢業季的影響，就業仍是穩定的，但經濟疲弱對就業的衝擊依然值得高度警惕。穩就業是中國政府的底線所在，未來倘若經濟下行壓力加大進一步衝擊到就業，政策該做的加法還是要做。「基本面下行的壓力比我們年中展望的更明顯，生產端的大幅回落和金融資料中短貸及M1明顯回落反映的事實是一致的，就是企業生產經營的預期在進一步惡化，」光大保德信基金首席宏觀固收分析師鄒強稱。

他指出，接下來的問題是政策會選擇更加積極還是選擇增加容忍度，這主要取決於對政策底線的把握，而當下政策底線非常明確，就是就業；如果就業出現問題，政策該做加法還是做。只是增加容忍度之後，當下還沒有觸及政策底線。

中國國家統計局8月14日公佈，7月規模以上工業增加值同比增長4.8%，低於路透調查預估中值的5.8%，為2002年2月以來的最低（當時為2.7%）；社會消費品零售總額同比增7.6%，亦低於路透調查預估中值的8.6%，為今年4月以來的低位。