【收市總結】港股高開低走　險守25300點　國泰反彈2.8%

港股今日高開低走。隨著中美雙方貿易摩擦緩和，今早大市高開429點，可是升勢無法持續，在午後更一度由升轉跌，最終只能險守25300點。

恒生指數收市報25302點，升20點；國企指數收市報9866點，升19點，成交額839.55億元。

舜宇彈升8.7%表現最佳

國泰航空（0293）今日反彈，曾高見10.26元，收市報9.82元，升2.58%。母公司太古（0019）升3.8%，收市報78.25元。

昨晚已公布中期業績的舜宇光學（2382）為今日表現最佳藍籌股，升8.7%，收市報93.95元，將於下周五公布中期業績的瑞聲科技（2018）收市報35.9元，升1.1%。其他手機設備股方面，通達集團（0698）收市報0.485元，升2.1%，鴻騰（6088）收市報3.19元，升1.9%。

在今午已公布中期業績的香港交易所（0388），最新報235.2元，升0.5%，其他金融股方面，中銀香港（2388）終止13連跌，收市報25.75元，升0.8%，滙豐控股（0005）收市報58元，升0.5%，恒生銀行（0011）收市報165.3元，跌0.5%。

騰訊重上340元

重磅股騰訊控股（0700）會在收市後公布業績，收市報340元，升1.8%，金山軟件（3888）收市報14.5元，升1%，微盟（2013）收市報3.22元，跌4.5%。

中美貿易摩擦稍為降溫，創科實業（0669）收市報54.95元，升1.9%，申洲國際（2313）收市報106.4元，升1.2%，偉易達（0303）收市報62.85元，跌0.08%。

油股亦高收，中國石油（0857）收市報3.82元，升1.1%，中國石化（0386）收市報4.64元，升1.1%。