【收市總結】港股洗頹風　全日倒升近200點　曾收復25500點

港股今日先讓投資者驚，後讓投資者笑逐顏開。美國10年期國債與2年期國債孳息率倒掛，引發投資者對經濟將步入衰退的憂慮，拖累美股在周三大跌800點。今早大市亦隨之低開356點，其後跌幅一度逾400點。不過大市並無跌至今年低位24896點之餘，更在地產及金融股帶動下，拗腰倒升，更曾收復25500點，一洗連日頹勢。

恒生指數收市報25495點，升193點；國企指數收市報9903點，升37點，成交額為966.41億元。

中資電訊股勁升收市

地產股今日表現理想，新世界發展（0017）升7.8%，收市報9.8元，新鴻基地產（0016）升4.1%，收市報112.7元，長實集團（1113）升2.7%，收市報51.5元，恒基地產（0012）升3.7%，收市報37.4元。

建設銀行（0939）升1.2%，收市報5.71元，中國銀行（3988）升0.3%，收市報2.99元，農業銀行（1288）升1%，收市報3.02元，工商銀行（1398）升0.8%，收市報4.95元。

中資電訊股悉數上揚，中國移動（0941）升5.4%，收市報66.1元，中國聯通（0762）升10.9%，收市報7.82元，中國電信（0728）升5.9%，收市報3.6元。

公用及收租股方面，港鐵公司（0066）升4.4%，收市報47.3元，領展房產基金（0823）升4.1%，收市報90.45元，希慎興業（0014）收市報3.9%，收市報33.7元，九龍倉置業（1997）升4.7%，收市報46.85元。

不過兩大重磅股逆市低收，滙豐控股（0005）收市報56.8元，跌0.7%；騰訊控股（0700）收市報330.4元，跌2.8%。