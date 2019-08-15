【財爺派糖】政府降全年經濟增長預測　陳茂波：香港陷內外交困

就政府修訂《逃犯條例》所爆發的示威活動，已經持續兩個多月，加上中美貿易戰等影響，財政司司長陳茂波指，香港面對內外交困形勢，中美貿易戰升溫、英國有機會「硬脫歐」、中東地緣政局持續緊張外，市場憂慮主要經濟體會出現衰退，政府估計今年餘下時間香港的經濟形勢仍然嚴峻，因而把今年全年實質增長預測下調至0%至1%。

陳茂波說，本港第二季經濟按年增長0.6%，如果7、8及9月份經濟持續錄負增長，技術上可稱為進入衰退。目前本港進出口貿易、運輸物流及相關行業前景仍然困難；而示威活動打擊零售、餐飲及旅遊業，令疲弱的經濟進一步受創，影響了本港的國際社會形象，強調本港7月經濟是不容樂觀。

陳茂波又指，本港第二季外部需求減弱，出口下跌 5.4%，內部需求亦疲軟，消費開支輕微增長1.2%。營商氣氛亦轉差，整體投資開支連續三季下跌，第二季下跌12%。零售銷售貨量6月下跌7.6%，業界料受大型示威影響，料7月、8月有雙位數下跌。餐飲收益第二季亦跌4.6%，為十年以來最差。

陳茂波指「撐企業，目的就是保就業」，通過目前措施去減輕市民負擔。（李澤彤攝）

陳茂波：「派糖」與近期社會事件無關

陳茂波提問環節中指出，外圍經濟環境拖累下，與中美貿易戰相關行業已經受影響，經濟原本已經放緩，加上近日示威活動對零售、旅遊業亦到拖累，有本身來港舉行會議延期、商人亦取消行程；國際評級機構亦關注目前情況。他估計相關措施對經濟提振作用約0.3%；又多次重申今次決定，絕對與近日的社會事件或政治問題無關，只是為未來挑戰作出準備。

他指目前經濟不好，中小企有困難，「撐企業，目的就是保就業」，通過目前措施去減輕負擔，「等市民袋入面多啲錢，多啲消費幫到經濟。」對於有政黨建議全民派8,000元，以舒解民困。他稱現時措施有針對性，針對中小企及基層人士，比派錢更有針對性。

將目前經濟與沙士時期相比並不合適

特首林鄭月娥早前指，本港經濟下行速度快，較沙士及金融風暴嚴峻，需要漫長時間復原，市場質疑這個說法，陳茂波解釋，將現時經濟數據與沙士時期相比並不合適，主要因為當時香港經歷連續數年的困局；而近期經濟動力減弱，政府是希望最困難的環境不要出現，即使出亦令市場壓力沒有預計中大；他又以颱風作為例，「三號風球，（颱風）對正我哋吹嚟，我們哋要做準備。」

至於示威活動對經濟的實際影響，陳茂波稱情況可於政府定期公布的經濟數據作出更好的評估，又指暴力會茲生仇恨，希望市民拒絕暴力，一齊重新出發。對於市民的五大訴求，他指過去的事件，特區政府有責任，一方面會有深刻檢討，汲取教訓，會更多聆聽意見，施政貼近民情、民意、民心，「守護香港呢個家園。」

陳茂波率一眾官員，向傳媒及市民解釋新一輪「派糖」措施。（李澤彤攝）

商務及經濟發展局邱騰華補充，今次措施不能夠取代政府回應市民的訴求，而措施不少是由業界提出，部分與貿易或企業升級轉型有關。

另外，今次的措施中政府向幼稚園﹑小學及中學日校學生提供每人2,500元津貼，以減輕家長在教育支出的負擔，但就為大學生提供資助。陳茂波解釋因為政府有為大學生提供貸款，與其他學生有不同情況。