【中午收市】地產股及藥股帶動　港股半日升200點

港股今日持續反彈。隨著外圍市況轉趨平靜，大市今早段跌約181點後，在地產及藥股帶動，掉頭向上，更成功收復25700點。

恒生指數中午收市報25700點，升204點；國企指數中午收市報9974點，升71點，成交額為487.21億元。

青啤半日升逾11%

醫藥股今日亦上揚，石藥集團（1093）升4.8%，中午收市報12.54元，中國生物製藥（1177）升4.2%，中午收市報9.44元，石四藥集團（2005）升6.3%，中午收市報6.26元，金斯瑞生物科技（1548）升2.4%，中午收市報17.14元。

乳業及啤酒等與內需相關的股份，亦獲得投資者追捧，蒙牛乳業（2319）升5.4%，中午收市報31.35元，澳優（1717）遭到沽空機構狙擊後發出澄清，復牌後今早彈升15.3%，中午收市報11.22元。青島啤酒（0168）昨日公布中期業績後，今早股價曾高見55元，中午收市報53.5元，升11.5%，剛公布中期業績的華潤啤酒（0291），中午收市報38.95元，升7.2%。

青啤半日升逾11%

醫藥股今日亦上揚，石藥集團（1093）升4.8%，中午收市報12.54元，中國生物製藥（1177）升4.2%，中午收市報9.44元，石四藥集團（2005）升6.3%，中午收市報6.26元，金斯瑞生物科技（1548）升2.4%，中午收市報17.14元。

乳業及啤酒等與內需相關的股份，亦獲得投資者追捧，蒙牛乳業（2319）升5.4%，中午收市報31.35元，澳優（1717）遭到沽空機構狙擊後發出澄清，復牌後今早彈升15.3%，中午收市報11.22元。青島啤酒（0168）昨日公布中期業績後，今早股價曾高見55元，中午收市報53.5元，升11.5%，剛公布中期業績的華潤啤酒（0291），中午收市報38.95元，升7.2%。

騰訊及滙控仍未止跌

收租股方面，領展房產基金（0823）升1.4%，中午收市報91.75元，九龍倉置業（1997）升2.8%，中午收市報48.15元，置富產業信託（0778）升3.7%，收市報9.86元，冠君產業信託（2778）升2.6%，中午收市報5.49元。

不過重磅股騰訊控股（0700）今早仍處於弱勢，中午收市報327.4元，跌0.9%；滙豐控股（0005）跌0.9%，中午收市報56.3元。