本港第二季GDP按年增長向下修訂至0.5%　為十年最差

政府今日發表《半年經濟報告》，及今年第2季度本地生產總值修訂數字。面對顯著下行壓力，第2季經濟增長僅0.5%，較上一季0.6的增幅稍慢，並且較7月底時的初步數據0.6%為低，今年上半年經濟狀況是2009年衰退以來最弱。 政府亦下調全年本地生產總值增長預測，由原本的2至3%，下調至0%至1%。

第2季私人消費開支僅增長1.1%

整體貨物出口在第2季進一步減弱，按年跌幅擴大至5.6%，6月跌幅尤其顯著。內部需求仍然疲弱，私人消費開支在第2季按年僅輕微增長1.1%，反映在各種不利因素以及經濟前景轉差下，消費情緒維持審慎。整體投資開支顯著下跌11.6%，反映樓宇及建造活動持續收縮及營商氣氛轉為負面。

勞工市場則大致穩定，失業率和就業不足率在第2季分別維持在2.8%及1%的低水平。

住宅市場5月及6月放緩

隨着市場氣氛受美國與內地貿易關係起伏不定和對美國減息的預期不斷演變影響，本地股票市場在第2季表現波動。住宅物業市場在4月保持暢旺，但在5月和6月有放緩的跡象。整季而言，交投顯著增加。住宅售價在季內上升4%，儘管6月出現一些整固。

政府下調今年香港經濟預測，最新預測為0至1%。（資料圖片）

料本港出口表現未來數月持續疲弱

展望未來，環球經濟增長在短期內料會進一步偏軟，中美矛盾，外圍不確定因素，包括英國可能在無協議下「脫歐」及中東地緣政局緊張，另外，不少主要央行已減息或採取更寬鬆的貨幣政策取向，但這些舉措都不大可能完全抵銷各種不利因素的影響。因此，香港的出口表現在未來數月應會持續疲弱，甚或進一步下滑。

本地方面，私人消費和投資情緒將會繼續受經濟情況疲弱及不利因素增加所影響。近期的本地社會事件如若持續，將對訪港旅遊業及與消費相關的經濟活動構成重大干擾，進一步打擊經濟氣氛，甚至損害香港作為國際金融及商業中心的聲譽。

考慮到上半年0.5%的實際按年增長，表現遠遜預期，以及下行風險顯著，今年全年實質本地生產總值增長預測，由五月覆檢時的2至3%，下調至今輪覆檢的0至1%。

另外，2019年全年基本消費物價通脹率預測，由5月覆檢時的2.5%上調至今輪覆檢的2.7%。同樣，2019年全年整體消費物價通脹率預測，亦由2.5%上調至2.6%。