日本兩大紙片生產商　在中國市場同陷入低潮

2018年全球紙尿褲規模達到457億美元，按年增加5.6%。據Euromonitor公布的數據，原來全市場佔有率最大的兩間公司均是美國公司，市場佔有率合共44.5%。至於日本的花王及尤妮佳（Unicharm），合共的市場佔有率只有11.8%，遠被美國企業拋離。同時兩間日本企業，在中國市場發展似乎不如以往。

不過《日本經濟新聞》報道，作為全球紙尿褲市場一哥﹑擁有25.5%市場佔有率的寶潔（P&G），在嬰兒及女性護理業務在內的銷售額按年同比減少1%，與競爭劇烈導致減價，影響了銷售，其中兒童紙尿褲銷量在新興市場減少了5%。

至於二哥的金佰利（Kimberly-Clark），市場佔有率為19%，可是在個人護理業務銷售額減少了1%。

花王在中國銷售受電商法拖累

報道又指出以Moony為主打的尤妮佳，在全球市場佔有率提升了0.2個百分點至7.8%，其中在亞洲，兒童紙尿褲銷售額大增，該公司又預料在印度市場銷售額將按年增加20至25%，泰國增長5至10%，可是在中國市場增長介乎1至5%，增速放緩。

市場佔有率第四的花王，市場佔有率下降0.1個百分點至4%，之前花王透過內地市場而增加銷售額。可是從今年1月1日起，中國實施限制代購的《電商法》，因此在去年第四季中國市場進行去庫存，所以花王的兒童紙尿褲「Merries」在去年四季銷售不理想。加上中國的本土生產商在產品品質有改善，花王要通過提升產品質量應戰。