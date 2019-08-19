【中午收市】恒指飆近500點　銀行股回升　恒生中銀香港彈約4%

撰文：黃捷
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港股繼續超賣反彈格局，今早急升近500點，收復26000關。恒指中午收報26216點，升482點或1.87%；國指收報10100點，升136點或1.37%。半日成交516億元。
中國旺旺﹙0151﹚獲納入國指，半日升6.12%，報6.42元，成表現最佳藍籌股。
另外，深圳成中國特色社會主義先行示範區，刺激碧桂園﹙2007﹚大升6.03%，報10.02元。其他相關概念股表現更神勇，其中佳兆業集團﹙1638﹚升14.01%，報2.93元，深圳控股﹙0604﹚升12.36%，報2.91元。
本地銀行股亦跟隨大市上揚，恒生銀行﹙0011﹚升4%，報174元；中銀香港﹙2388﹚升3.95%，報27.6元；滙豐控股﹙0005﹚升2.57%，報57.95元。
優源急挫近9成後停牌
重磅股方面，騰訊控股﹙0700﹚升2.14%，報333.4元；友邦保險﹙11299﹚升2.34%，報77.8元；中國平安﹙2318﹚升1.91%，報90.85元。
至於早前遭拋售的本地地產股繼續反彈，但上周急彈的九龍倉置業﹙1997﹚及新世界發展﹙0017﹚則回吐，報46.85元及10.22元，分別瀉1.91%及2.8%。
異動股方面，優源控股﹙2268﹚急瀉86.3%後突然停牌；熱炒股冠轈控股﹙1872﹚近日續遭洗倉，半日瀉61.6%；中銀航空租賃﹙2588﹚半年多賺8%兼增派息，半日升5.4%。