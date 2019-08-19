【收市總結】恒指怒飆557點　成交近千億元　惟4藍籌逆市挫

撰文：黃捷
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港股今日強勢反彈，重上26000關。恒指全日升557點或2.17%，收報26291點；國指升144點或1.45%，收報10109點。全日成交大增，達到966億元。
旺旺﹙0151﹚獲納入國指，全日領漲，累升6.61%，報6.45元，成表現最大藍籌股。另外，中國生物製藥﹙1177﹚亦漲6.05%，報9.99元。
其他表現俏的藍籌股亦包括︰碧桂園﹙2007﹚漲5.82%；舜宇光學﹙2382﹚漲5.45%；金沙﹙1928﹚漲5.45%；銀娛漲﹙0027﹚漲4.68%；創科實業﹙0669﹚漲4.45%。
九龍置業、新世界等逆市跌
至於上周積弱的本地銀行股，今日亦隨大市回勇，恒生銀行﹙0011﹚大升4.12%，報174.2元；中銀香港﹙2388﹚升3.202%，27.4元；滙豐控股﹙0005﹚跌2.57%，報57.95元。
重磅股方面，騰訊控股﹙0700﹚升3.24%，報337元；港交所﹙0388﹚升3.1%，報252.6元；友邦保險﹙1299﹚升2.5%，報77.9元。
不過，亦有港股逆市下跌，九龍倉置業﹙1997﹚跌1.76%，報47.35元；新世界發展﹙0017﹚跌0.57%，報10.36元。該兩股上周五反彈強勁。另外，中國神華﹙1088﹚跌1.39%，收報15.54元；中國聯通﹙0762﹚跌0.64%，收報7.81元。