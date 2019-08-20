余永定：提高赤字比率　為沒有辦法的辦法

中國社科院學部委員、經濟學家余永定今日接受《新京報》訪問時指出，經濟增長是綱，中國經濟問題的解決必須依靠經濟增長的實現。他直言，「各種跡象顯示：如果不採取政策措施的話，今年下半年的經濟情況可能更嚴峻。提高財政赤字率的辦法是沒有其他辦法時的辦法。」

不過，他同時強調，穩增長和調結構兩者之間相輔相成，在刺激有效需求的同時不應導致結構的惡化。

財赤對GDP比例為3%非金科玉律

余永定表示，從長遠來看，赤字不是好事情。但正如凱恩斯（John Maynard Keynes）所說，在長期我們都死了。《馬斯特裏赫條約》中規定的3%並沒有什麼更多的道理，並不是金科玉律。赤字的擴張導致國債上升，確實會帶來一定的風險。過去經濟學家經常談論國債對GDP比的上限。但實際上，無法得知國債擴張到什麼時候會出現風險，這是一個經驗問題。以日本為例，1996年時，日本認為國債在GDP中92%的佔比風險很高，於是收縮財政支出、增加稅收，但這導致了日本經濟陷入衰退。於是日本轉而繼續實行擴大財政支出的政策，現在佔比擴張至250%，但也沒有發生財政危機。

他進一步指出，「我們不知道赤字率應該限制在多高、國債到底擴張到何種程度會出事兒——如果放任不管，可能發生危機，同樣如果過於謹慎，也可能導致危機。從目前中國的情況看，不存在通貨膨脹的同時，國債有發行空間，為什麼不敢發？從公共債務存量看，中國的公共債務佔GDP比不超過48%，從國際比較的角度來說是非常低的，這種情況下擴大赤字，財政應該不會出現大問題。如果認為經濟增速下跌是目前最大的風險，政策目標就要集中在提高經濟增速上，其他問題就要退而求其次，不能凡事求得萬全。」