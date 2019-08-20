美銀美林：美中貿易戰將持續至2020年

美銀美林發表經理人調查表示，經濟衰退可能在12個月內即將來臨，並認為美中貿易將會一直持續到2020年美國總統大選。

台灣《鉅亨網》報道，美銀美林（Bankof America Merrill Lynch）發佈一項報告，對244位全球基金經理未來經濟看法的調查。其中，超過50%的基金經理認為，經濟正處於衰退邊緣。

此外，有34%的基金經理認為，經濟衰退將可能在未來12個月內發生。這些基金經理管理超過5,530億美元的資產。

美銀美林表示，這項認為衰退的人數比例，已創下2011年10月以來最大。2011年時，S&P將美國政府主權信用由AAA調降至AA+，市場對美國經濟擔憂。

對於英國與歐盟來說，與經濟衰退的距離，可能比其他國家更近。受到脫歐不確定性的衝擊，英國2019年第二季GDP季增率已收縮0.2%。德國同樣受到貿易壓力影響，第二季GDP按季收縮0.1%，已落入負衰退。

美銀美林首席經濟學家Michelle Meyer表示：「我們擔心，有些指標已開始顯示，經濟衰退的風險加劇」。同時，美林也預期，目前美中貿易邊打邊談、鬆緊交錯的情況，將會一直持續到2020年美國總統大選。