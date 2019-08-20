【收市總結】滙豐控股及友邦弱勢　累大市低收60點

港股未能延續上日升勢之餘，今日成交額亦明顯縮減至不足800億元。今日藥股及手機設備股表現相當突出，其中石藥集團（1093）更是表現最佳的藍籌股。可是滙豐控股（0005）及香港交易所（0388）等重磅股回落，拖累大市低收。
恒生指數收市報26231點，跌60點；國企指數收市報10132點，升23點，成交額為794.9億元。
手機設內備及內需股表現強勁
藥股今日表現理想，石藥抽升逾11%，收市報14.4元，中國生物製藥（1177）升1.7%，收市報10.1元，石四藥集團（2005）升3%，中午收市報6.57元。
手機設備股亦是投資者吸納對象，舜宇光學（2382）升5%，中午收市報105.7元，瑞聲科技(2018）升3.2%，收市報38.5元，鴻騰（6088）無升跌，收市報3.35元。
內需股亦上揚，萬洲國際（0288）升2.96%，收市報6.68元，恒安國際（1044）升1.9%，收市報55.5元，蒙牛乳業（2319）升1.6%，收市報31.75元。
手機設內備及內需股表現強勁
藥股今日表現理想，石藥抽升逾11%，收市報14.4元，中國生物製藥（1177）升1.7%，收市報10.1元，石四藥集團（2005）升3%，中午收市報6.57元。
手機設備股亦是投資者吸納對象，舜宇光學（2382）升5%，中午收市報105.7元，瑞聲科技(2018）升3.2%，收市報38.5元，鴻騰（6088）無升跌，收市報3.35元。
內需股亦上揚，萬洲國際（0288）升2.96%，收市報6.68元，恒安國際（1044）升1.9%，收市報55.5元，蒙牛乳業（2319）升1.6%，收市報31.75元。
中移動彈升1.5%
中資電訊股同樣高收，中國移動（0941）升1.5%，收市報67.25元，中國聯通（0762）升0.5%，收市報7.85元。
不過滙控卻仍處於弱勢，收市報57.4元，跌0.9%，友邦跌1.1%，收市報77.4元，香港交易所（0388）跌0.2%，收市報252.4元。
中移動彈升1.5%
中資電訊股同樣高收，中國移動（0941）升1.5%，收市報67.25元，中國聯通（0762）升0.5%，收市報7.85元。
不過滙控卻仍處於弱勢，收市報57.4元，跌0.9%，友邦跌1.1%，收市報77.4元，香港交易所（0388）跌0.2%，收市報252.4元。