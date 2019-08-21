【中午收市】藥股及內房股領軍　港股半日倒升28點

財經快訊
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港股今早出現先低後高走勢，在藥股及內房股強勢帶動，大市不單止收復了早段逾150點跌幅，更由跌轉升。

恒生指數中午收市報26260點，升28點；國企指數中午收市報10177點，升45點，成交額402.23億元。

石藥及中生製藥均升6%

藥股今日繼續上揚，中國生物製藥（1177）升6.1%，中午收市報10.72元，石藥集團（1093）中午收市報15.28元，升6.1%。兩者為今早藍籌升幅王。金斯瑞生物科技（1548）升1.2%，中午收市報18.22元，石四藥集團（2005）升4.6%，中午收市報6.87元。

內房股亦為投資者吸納對象，華潤置地（1109）升4.8%，中午收市報32.95元，中國海外發展（0688）升1.2%，中午收市報25.95元，碧桂園（2007）升1.4%，中午收市報9.96元。中午已公布中期業績的雅居樂地產（3383）中午收市報10.14元，升3.2%。

手機設備股延續上日升勢，舜字光學（2382）升0.9%，中午收市報106.5元，瑞聲科技（2018）升0.6%，中午收市報38.75元，通達集團（0698）無升跌，中午收市報0.55元。

滙控仍未擺脫弱勢

內需股方面，蒙牛乳業（2319）升2.8%，中午收市報32.65元，恒安國際（1044）升0.8%，中午收市報56元，中國旺旺（0151）升0.5%，中午收市報6.33元。

惟滙豐控股（0005）仍未擺脫弱勢，中午收市報57.1元，跌0.5%；至於中期盈利大跌19%的中華煤氣（0003），跌5.1%，中午收市報16.22元。

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