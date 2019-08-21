【TVB業績】電視廣播中期純利升6%至2.13億元　派息維持30仙

電視廣播（TVB，0511）公布截至6月底止中期業績，上半年股東應佔溢利按年升6%，至2.13億元；每股盈利由0.46元升至0.49元，派中期息0.3元，保持不變。

期內，經調整EBITDA由4.66億元，增加至5.03億元，升幅為8%。收入由港幣22.31億元，減少至19.65億元，減幅為12%，主要由於期內沒有確認聯合製作收入。成本則按年減少20.4%至9.11億元。

列於香港電視廣播分部下來自廣告客戶的收入由11.51億元，減少至11.36億元，減幅為1%，來自新媒體myTV SUPER及大台網業務的收入合共由2.1億元增長37%至2.87億元。

公司指，來自香港業務（特別是傳統及新媒體廣告）的收入將受到本地市場不穩拖累，同時受制於目前本地政局不穩，以及中國及美國之間的貿易爭端所帶來的不明朗因素。公司正不斷努力擴大廣告客戶基礎、積極發展內地及外國的業務及繼續提升成本效益，從而減低影響。

星美債券估值沒變動

星美（0198）債券方面，董事局已委託外間獨立估值師對星美債券於今年6月30日作出估值，並認為現時無須對星美債券之帳面值作任何改動。

公司指，特別小組自成立以來即與其顧問和公司緊密無間地合作推動執行和追討工作，希望盡量收回於星美債券的投資金額。公司及特別小組將於未來數月內繼續評估所有可行方案，並於年度完結時評估是否需要作出減值。