【收市總結】地產股疲弱　港股曾失守26000點　恒地挫逾3%

撰文：張偉倫
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人民幣轉弱拖累港股下跌，更一度失守26000點。大市再次低收，與地產股疲弱有關，其中昨日已公布中期業績的恒基地產（0012）跌逾3%。
恒生指數收市報26048點，跌221點；國企指數收市報10122點，跌55點，成交額為784.05億元。
恒安業績後大跌逾5%
恒地遭到大行下調目標價，收市報37.55元，跌3.2%，旗下中華煤氣（0003）跌3.6%，收市報15.62元，恒基發展（0097）跌2.9%，收市報0.66元。
地產股方面，信和置業（0083）跌2.5%，收市報11.6元，長實集團（1113）跌2.1%，收市報54.25元，新世界發展（0017）跌1.6%，收市報10.06元，新鴻基地產（0016）跌1.8%，收市報114.3元。
內需股方面，中午已公布中期業績的恒安國際（1044）跌5.3%，收市報53.7元，中國旺旺（0151）升1.4%，收市報6.18元，蒙牛乳業（2319）升0.6%，收市報32.45元。
吉利逆市爆上逾7%
不過車股吉利汽車（0175）卻逆市高收，收市報11.88元，升7.6%，為今日表現最佳的藍籌股。
此外震雄集團（0057）發出公告，指出公司並無計劃進行私有化，午後升幅明顯收窄，收市報2.73元，升0.7%。