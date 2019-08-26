【收市總結】中美貿易戰又吹和風　港股跌幅收窄　國指重上一萬點

港股受到內憂外患拖累，今早低開857點，其中萬洲國際（0288）更大跌逾6%，友邦（1299）及滙豐控股（0005）亦成為投資者沽貨對象。不過市場上並非全無好消息，美國總統特朗普指出，中方致電予華盛頓團隊並指出願意重啟談判，此消息帶動大市跌幅收窄至不足500點。

恒生指數收市報25680點，跌499點；國企指數收復1萬點，收市報10013點，跌182點，成交額為1041.9億元。

地產股普遍向下

中美貿易戰在上周末升級，難免打擊投資者信心，個別股份跌幅明顯放大，萬洲收市報6.14元，跌6.4%，舜字光學（2382）曾大跌7.6%，失守100元，惟尾市時跌幅大為收窄，收市報104.1元，跌0.9%，瑞聲科技（2018）曾見逾1年低位，收市報34.95元，跌5.4%。創科實業（0669）跌3.4%，收市報53.3元。

地產股今早亦處於弱勢，恒基地產（0012）跌2.4%，收市報36.9元，新鴻基地產（0016）跌2.1%，收市報111.9元，信和置業（0083）跌1.7%，收市報11.34元。

重磅股友邦低收，收市報75.5元，跌2.9%，滙豐控股（0005）跌1.6%，收市報56.2元，騰訊控股（0700）成為守在320元，收市報326元，跌2.5%。

不過今日仍有股份逆市上揚，中國生物製藥（1177）升0.7%，收市報10.86元，石藥集團（1093）升0.7%，收市報15.82元。

此外於第二季轉虧為盈的美團點評（3690），今日股價創新高，曾高見77元，收市報76.2元，升8.9%。