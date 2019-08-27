【收市總結】港股欠方向窄幅上落　申洲挫逾4%藍籌中最差

中美貿易摩擦再吹和風，帶動美股升269點，不過港股未有跟隨，只在25600點附近徘徊，國企指數則失守1萬點。其中內需﹑手機設備股及工業股表現疲弱，拖累大市表現，申洲國際（2313）跌幅逾4%，成為表現最差的藍籌股。

恒生指數收市報25664點，跌16點；國企指數收市報9996點，跌18點，成交額為927.6億元。

手機設備股普遍向下

工業股申洲為今日表現最差的藍籌股，全日跌4.5%，收市報104.9元，至於內需股恒安國際（1044）亦跌2.5%，收市報49.3元，遭到大行削減目標價的康師傅控股（0322）跌6.8%，收市報11.28元。

手機設備股亦低收，瑞聲科技（2018）跌2.4%，收市報34.1元，舜宇光學（2382）跌1.4%，收市報102.6元，丘鈦科技（1478）升0.8%，收市報7.28元。

中資電訊股亦處於弱勢，中國移動（0941）跌1.4%，收市報65.5元，中國聯通（0762）跌0.8%，收市報7.78元，中國電信（0728）跌0.6%，收市報3.52元。

安踏獲大行唱好股價破頂

油股亦向下，中國石油（0857）跌0.8%，收市報3.72元，中國石化（0386）跌0.9%，收市報4.52元。

不過上日已公布業績的安踏體育（2020）獲大行唱好後破頂，收市報64.55元，升5.4%，至於昨日進行回購的碧桂園（2007）升3.8%，收市報10.1元。

手機設備股普遍向下

工業股申洲為今日表現最差的藍籌股，全日跌4.5%，收市報104.9元，至於內需股恒安國際（1044）亦跌2.5%，收市報49.3元，遭到大行削減目標價的康師傅控股（0322）跌6.8%，收市報11.28元。

手機設備股亦低收，瑞聲科技（2018）跌2.4%，收市報34.1元，舜宇光學（2382）跌1.4%，收市報102.6元，丘鈦科技（1478）升0.8%，收市報7.28元。

中資電訊股亦處於弱勢，中國移動（0941）跌1.4%，收市報65.5元，中國聯通（0762）跌0.8%，收市報7.78元，中國電信（0728）跌0.6%，收市報3.52元。

安踏獲大行唱好股價破頂

油股亦向下，中國石油（0857）跌0.8%，收市報3.72元，中國石化（0386）跌0.9%，收市報4.52元。

不過上日已公布業績的安踏體育（2020）獲大行唱好後破頂，收市報64.55元，升5.4%，至於昨日進行回購的碧桂園（2007）升3.8%，收市報10.1元。