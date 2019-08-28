沽空港元成對沖基金熱潮？　基金經理﹕非好投資項目

近年有不時有對沖基金看淡港元並進行沽空，早前更有報道指出，基金經理增加一年後港元兌美元貶值至7.9水平的期權押注。不過有英國對沖基金經理卻建議其看淡港元同業﹕「不如物色其他投資吧。」

《彭博》引述對沖基金經理Crispin Odey指出，目前市場上有不少吸引的投資選項，可是並不包括港元。

對沖基金經理不時對港元押注，如資深投資者索羅斯在1998年大舉沽空港元，另一名對沖基金經理Bill Ackman則在2011年預測港元兌美元將大幅升幅。結果兩者均無功而還。至於Crispin Odey本人亦曾在2016至2018年中沽空港元，最終在2018年中放棄。

基金經理稱看淡港元者難獲利

近期對沖基金再次沽空港元，原因與香港社會及政治局面仍處於動盪有關。當中Hayman Capital Management創辦人Kyle Bass﹑Crescat Capital的Kevin Smith等人紛紛押注。他們的立場建基於香港社會不穩會引致資金流出，推高利率，促使香港會放棄已運行逾35年的聯繫匯率制度。

其中Kyle Bass更在今年4月下旬時指出，由於政府就修訂「逃犯條例」，已有朋友決定出售資產。

不過有論者指出政府既願意，亦有能力維持聯繫匯率制度，而香港金管局擁有4,480億美元外匯儲備，足以確保港元穩定。

報道亦引述GAM UK的基金經理Paul McNamara指出，這種交易每隔兩年便會出現一次，可是往往預期港元會脫鉤的投資者難以獲利，相信今次亦會出現類似的結果。