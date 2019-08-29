工商銀行稱LPR改革對淨息差影響有限　料全年貸款總量仍錄增長

工商銀行（1398）上半年多賺4.67%至1,679.3億元（人民幣‧下同），惟淨息差輕微收窄1個基點至2.29厘。該行行長谷澍表示，雖然上半年內地銀根偏向寬鬆，但暫難斷言淨息差是否已見頂，又預料貸款市場報價利率（LPR）形成機制的改革，對工行的影響相對有限。

稱有充足應用LPR經驗

谷澍於傳媒電話會議上指，工行於應用LPR機制有充足經驗，上半年該行個人貸款以外的貸款中，有48%均以LPR為定價基礎，涉資高達1.4萬億元。他又指，雖然LPR會為行業造成一定影響，但淨息差水平的決定性因素，是銀行能否在貸款端視乎利率前景調整資產結構，及在存款方面拓寬客戶基礎。谷澍稱，工行上半年客戶存款增幅達1.7萬億元，遠遠拋離其他同業，但存款成本仍可維持在1.5%的較低水平，相信可抵銷LPR對該行的影響。

工商銀行行長谷澍表示，由於外圍經濟仍有不確定性，下半年會審慎控制信貸風險。（視覺中國）

上半年小微企業客戶倍增

對於下半年的經營前景，谷澍預料，雖然經濟情況仍有不確定性，包括中美貿易戰等，但相信全年貸款總量仍可錄得一定增長，該行將加大對製造業的支持，推動行業轉型升級，並加強對民企及小微企業的融資支持，同時控制信貸風險。副行長胡浩補充，上半年該行小微客戶較年初增長一倍至57萬戶，貸款總量亦有理想增長，而資產質素亦較過去兩三年顯着改善。

此外，工商銀行於上月宣布，斥資不多於30億元入股錦州銀行（0416），持股比例達到10.82%。谷澍解釋指，是次斥資對工行而言影響非常少，而且由旗下子公司工銀投資出資入股，將可隔離風險，以確保錦州銀行的風險不會外溢。他又指，雖然已有4名工行高層加入錦州銀行，惟該行將會繼續維持獨立的公司治理體系，日後會否進行增資計劃亦由該行董事會獨立決定，暫時沒有可以披露的消息。