韓國政府公布「超級」預算案　應對韓日貿易摩擦負面影響

受全球貿易形勢及韓日貿易摩擦影響，韓國要實現經濟增長目標十分不易，政府希望以積極的財政政策推動經濟重返增長軌道。

韓國政府公布了513.5萬億韓圜﹙（折合4,234.3億美元）的2020年預算草案，總額比上一年度增長9.3%。這是韓國政府連續第二年提出同比增幅9%以上的預算，預算草案還有待國會審議和表決。

韓國政府計劃2020年在科技研發領域增加17.3%的投入，增幅創10年來最高紀錄。

韓國科學技術信息通信部表示，在總額24.1萬億韓圜的預算中，1.7萬億韓圜將用於推動實現關鍵技術領域獨立，以應對日本對韓出口管制措施等外部影響；2.3萬億韓圜將用於加強基礎研發體系以及培養優秀工程師和科學家等人才，以促進創新增長。

韓國政府2020年在保健、福利及勞動領域預算規模達到181.6萬億韓圜，在12個領域中佔比最大。其中，增加就業方面的預算為25.8萬億韓圜，按年增加21.3%。

此外，外交預算總額為2.73萬億韓圜，同比增加11.5%，遠高於2019年3.9%的增幅。國防預算總額為50.15萬億韓圜，較2019年增加7.4%。

韓國國防部表示，大約三分之一預算將用於武器采購及其他強化國防能力的項目。韓國媒體稱，這一預算草案如獲得通過，將是韓國國防開支首次超過50萬億韓圜。