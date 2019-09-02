【中午收市】港股9月首日處弱勢　半日跌逾百點　地產股捱沽

撰文：張偉倫
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港股在9個首日交易日處於弱勢，低開96點後跌幅曾擴大至逾200點，險守25500點，其後跌幅收窄至逾百點。其中地產股遭到大行唱淡，表現明顯較失色。
恒生指數中午收市報25602點，跌122點；國企指數中午收市報10086點，升3點，成交額為364.58億元。
信和半日跌近4%
地產股今早表現疲弱，信和置業（0083）跌3.9%，中午收市報10.76元，新鴻基地產（0016）跌2.1%，中午收市報108.8元，九龍倉置業（1997）跌2%，中午收市報41.6元，長實集團跌（1113）跌1.2%，中午收市報52.1元。
濠賭股今日亦受壓，金沙中國（1928）跌3.5%，中午收市報34.35元，銀河娛樂（0027）跌2.7%，中午收市報47.85元，永利澳門（1128）跌2.9%，中午收市報15.22元。
公用股亦受到壓力，中電控股（0002）跌1.9%，中午收市報78.6元，中華煤氣（0003）跌2.1%，中午收市報14.82元，港燈（2638）跌0.4%，中午收市報7.48元。
藥股逆市揚 中生製藥升3.6%
不過醫藥股仍處於強勢，中生製藥（1177）升3.6%，石藥集團（1093）升1.8%。重磅股騰訊控股（0700）升1.9%，中午收市報331元。