【異動股】博雅有逾6億閒置現金遭內地法院凍結　股價挫逾7%

博雅互動（0434）公布有6.35億元人民幣閒置現金，遭到內地法院凍結。

公司指出，按慣例會將閒置現金儲備進行定期存款處理及購買理財產品。在今年3月4日注意到在個別銀行賬戶的閒置現金儲備，無法繼續進行定期存款或理財管理，截至9月1日涉及的閒置現金儲備為6.35億元，明言有關閒置現金儲備僅為閒置現金儲備總額的一部份。

公司指出事件或受個別僱員涉及的案件牽連，因此在今年3月已聘請內地法律顧問就此事項提供諮詢意見，法律顧問代表公司就有關事件向相關內地法院及檢察院提交申請，包括使用有關閒置現金儲備的申請，惟公司未收到內地法院及檢察院就上述申請的任何回覆。

根據內地法律顧問的意見，公司在今年8月21日向相關內地法院提出申請，請求使用有關閒置現金儲備進行理財管理。在8月27日公司收到內地法院答覆，由於內地司法機關對公司個別現任或前任僱員，就涉嫌利用公司境內的其中一款網絡遊戲平台進行非法活動提出檢控，而對上述有關閒置現金儲備進行凍結，因此申請未獲批准。

料公司及管理層被起訴機會微

據法律顧問的意見，若相關內地司法機關裁定部分或全部有關閒置現金儲備，包含有基於個別僱員的犯罪行為而產生收入，相關收入有被沒收可能，公司正與內地法律顧問商討下一步措施。

博雅強調公司並非案件被檢控的任何一方，僅是有個別顧員的涉嫌罪行而受到牽連。公司指出，目前案件正在進行中，所有銀行賬戶仍正常營運，並無受影響，與公司﹑董事及管理層並無就案件被起訴，同時案件僅針對僱員，公司﹑董事及管理層受到內地司法機關就涉嫌罪行被檢控的風險很小。

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